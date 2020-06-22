Рязань присоединится к всероссийским акциям в честь Парада Победы. Программа на 24 июня

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24 июня на Красной площади в Москве состоится Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Рязани парад будут транслировать на экране на площади Победы. Начало трансляции в 10.00. Посмотреть её можно будет с соблюдением мер безопасности, в первую очередь – дистанции.

В 12.00 наш город присоединится к всероссийской акции «Весть Победы». Сразу после парада по всей стране зазвучат гудки автомобилей, заводов, фабрик, звон колоколов церквей и соборов.

С 12.02 до 18.00 духовые оркестры Рязанского Гарнизона и Муниципального культурного центра исполнят военные марши на площади Победы. Через динамики их можно будет услышать и на улице Почтовой, Лыбедском бульваре, сквере у КДЦ «Октябрь», площадке у ДК «Приокский», на ул. Семинарской (РВВДКУ), в сквере у ЦГБ им. Есенина, на ул. Станкозаводской, д. 27.

С 12.10 до 16.00 по Рязани будут ездить пять автомобилей, на которых музыканты исполнят военно-патриотические песни. Посмотреть концерт жители центральных улиц города смогут из окон своих домов.

В 14.00 будут подведены итоги квеста«История Победы».

В 18.00 состоится торжественная встреча курсантов РВВДКУ, возвращающихся с Парада в Москве.