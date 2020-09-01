Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днём знаний

Глава муниципального образования, председатель городской думы Юлия Рокотянская в День знаний обратилась к рязанцам. РИА «7 новостей» публикует текст поздравления.

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники и студенты!

От имени депутатов Рязанской городской Думы и себя лично поздравляю вас с Днем знаний!

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Быстро пролетело лето, и наступил первый осенний день. Учебные заведения нашего города распахнули свои двери. Коридоры и кабинеты вновь наполнились голосами, мел заскрипел по классным доскам. Долгая разлука, вызванная пандемией и летними каникулами, научила всех нас особенно ценить такие простые вещи, как живое общение, возможность посмотреть в глаза друг другу. Уверена, что ребята соскучились по своим мудрым наставникам, а преподаватели – по неугомонным любознательным ученикам.

1 сентября – это знаменательный день, с которого для каждого из нас началась дорога в новую интересную жизнь, наполненную удивительными открытиями, творческими свершениями и настоящей дружбой. Уверена, ваше трудолюбие, ответственность и настойчивость станут основой для успешного будущего.

От всей души желаю школьникам и студентам успехов в учебе, интересных и ярких страниц школьной и студенческой жизни, а учителям и преподавателям – мудрости и терпения. Пусть новый учебный год станет успешным для всех!

С праздником, с Днем знаний!