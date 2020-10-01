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Юлия Рокотянская: «Этот праздник – еще одна возможность сказать «спасибо» старшему поколению»

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30 сентября в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей.

Накануне праздника активистов совета ветеранов Железнодорожного округа пришли поздравить представители городских органов власти и общественных организаций. От имени депутатов Рязанской городской Думы к собравшимся обратилась глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

– Этот праздник  –  еще одна возможность сказать «спасибо» старшему поколению, показать, насколько они нам дороги,  и как ценно все, что они сделали и продолжают делать для нас, – сказала она.

Юлия Рокотянская пожелала всем присутствующим  крепкого здоровья, неугасающего интереса к жизни, любви и уважения родных и близких людей. Активисты  получили памятные подарки Рязанской городской Думы. Для ветеранов был организован концерт.

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