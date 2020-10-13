Утверждены заместители председателя и руководящий состав комитетов областной Думы

В ходе первого заседания Рязанской областной Думы VII созыва, которое прошло во вторник, 13 октября, депутаты утвердили руководящий состав регионального парламента.

Первым заместителем председателя избран Дмитрий Хубезов. Ранее он являлся главным врачом Рязанской областной клинической больницы. Заместителем председателя стал Александр Шевырев, который в VI созыве занимал должность вице-спикера.

Парламентарии утвердили состав комитетов и комиссии, их руководителей и заместителей. Количество комитетов осталось прежним – 8. Комитет по бюджету и налогам возглавил Михаил Агапкин, по вопросам государственного устройства и местного самоуправления – Татьяна Панфилова, по социальным вопросам – Сергей Пупков, по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике – Игорь Мурог, а комитет по аграрным вопросам – Николай Митрохин.

В структуре законодательного органа продолжит работать комитет по экономическим вопросам под руководством Владислава Сафронова. Два комитета возглавили депутаты, ранее не избиравшиеся в законодательный орган региона. Сергей Гришков будет руководить комитетом по имущественным и земельным отношениям, Никита Усачев – комитетом по экологии и природопользования. Комиссию Рязанской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возглавил Андрей Глазунов.

В Рязанской областной Думе VII созыва будут работать 7 фракций политических партий: «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «За правду», партии «Новые люди».