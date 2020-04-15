Утверждены общественные представители Агентства стратегических инициатив в Рязанской области

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В рамках работы АСИ по расширению своей сетевой команды в регионах России по итогам открытого конкурсного отбора были утверждены 60 новых общественных представителей Агентства по направлениям «Предпринимательство и технологии», «Образование и кадры», «Социальные проекты» и «Городское развитие». Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области. 

Общественными представителями АСИ в Рязанской области стали Алексей Анохов (направление «Городское развитие») и Алексей Кованов (направление «Социальные проекты»). Они наиболее активно проявляли себя в практических заданиях и выполнили все требования Агентства в ходе отбора. 

В приоритеты работы общественных представителей входят продвижение инициатив, взаимодействие с партнерами и работа с лидерскими проектами, поддерживаемыми АСИ, организация регионального сотрудничества между партнерскими структурами, взаимодействие с целевыми сообществами и создание для них наставничества от российских и зарубежных экспертов. 

– Особый акцент мы сейчас делаем на распространении практик, которые позволяют не только справиться с нежелательными последствиями пандемии, но и реализовать возможности, открывающиеся в кризисной ситуации. В том числе, возможности технологического развития отраслей и ускоренной цифровой трансформации, – отметил заместитель генерального директора АСИ –  сетевой директор Георгий Белозеров. 

21 апреля состоится «Единая сетевая пресс-конференция» новых общественных представителей АСИ в онлайн-формате. Выбранные кандидаты представят планы работы в своих регионах и расскажут о форматах взаимодействия с целевыми сообществами.

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