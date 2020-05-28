Студенты получат возможность преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, разрешающий студентам преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы.
В соответствии с законопроектом, после его вступления в силу, возможность обучать школьников по основным общеобразовательным программам получат студенты, обучающиеся по специальности «Образование и педагогические науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения.
Кружки или факультативы дополнительного образования смогут вести студенты профильных вузов, успешно отучившиеся два года. При этом вести факультативы они смогут лишь по направлению своей подготовки.
— Принятие данного законопроекта поможет частично решить кадровый дефицит, в том числе временный. Особенно актуально это будет для сельских школ, — отметила депутат Госдумы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина.
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