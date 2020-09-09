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Новости РязаниВласть

Скопинские чиновники прошли обучение

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150 сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Скопинского района прошли обучение в Электронном университете Правительства Рязанской области.

8 сентября Олеся Липина, руководитель департамента образовательной деятельности АНО «Цифровой регион», вручила участникам курсов дипломы об их успешном завершении.

Руководство района уверено, что хороший работник должен регулярно повышать свои профессиональные компетенции, потому что в современных условиях без постоянного совершенствования специалист не может качественно выполнять работу, от которой зависит комфорт и благополучие наших граждан.

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