Николай Любимов подвёл итог трёх лет на посту губернатора

В пятницу, 18 сентября, Николай Любимов опубликовал у себя на странице в соцсети ВКонтакте пост, посвящённый трём годам на посту губернатора Рязанской области.

– Всё это время я выстраивал свою работу на принципе власть для людей. Так и буду работать в дальнейшем, – написал глава региона.

Любимов отметил, что область добилась результатов в здравоохранении, началось строительство социальных объектов, приводятся в порядок дороги, благоустраиваются городские территории, в регион пришли инвесторы.

– Это большая работа, но ещё больше предстоит сделать, – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор заявил, что его цель остаётся прежней – изменить жизнь региона и каждого рязанца в лучшую сторону.

Также он выразил рязанцам благодарность за поддержку и критику, за вопросы предложения.