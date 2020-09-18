Николай Любимов подвёл итог трёх лет на посту губернатора

В пятницу, 18 сентября, Николай Любимов опубликовал у себя на странице в соцсети ВКонтакте пост, посвящённый трём годам на посту губернатора Рязанской области.
Любимов отметил, что область добилась результатов в здравоохранении, началось строительство социальных объектов, приводятся в порядок дороги, благоустраиваются городские территории, в регион пришли инвесторы.
Губернатор заявил, что его цель остаётся прежней – изменить жизнь региона и каждого рязанца в лучшую сторону.
Также он выразил рязанцам благодарность за поддержку и критику, за вопросы предложения.