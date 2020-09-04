Николай Любимов обсудил с министром транспорта РФ строительство моста-дублёра через Оку

3 сентября в Москве губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с главой федерального Минтранса Евгением Дитрихом.

Глава региона выразил министру транспорта благодарность за поддержку реализации в Рязанской области нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря ему, в регион привлечены рекордные средства на ремонт муниципальных дорог.

При поддержке Минстранса РФ, в Сасове завершается обходная дорога. Её открытие запланировано на конец сентября. Благодаря содействию федерального министерства на строительство обхода выделено почти полмиллиарда рублей.

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В рамках встречи Николай Любимов представил ряд проектов, которые будут реализованы в регионе. Один из них – строительство моста-дублёра через Оку.

Мы один из немногих регионов, который имеет всего один мост через достаточно широкую реку. Он 1968 года постройки. Новый мост существенно разгрузит наши дороги и улучшит транспортную ситуацию, – подчеркнул губернатор. – Это стратегически значимый объект. Он соединит северную часть субъекта с областным центром, центральной и юго-западной частями региона, обеспечит выход во Владимирскую и Нижегородскую области.

Новый мост позволит улучшить транспортное сообщение между Рязанью и небольшими населёнными пунктами. Евгений Дитрих оценил важность объекта и обещал содействие министерства в реализации проекта, сообщает пресс-служба правительства.