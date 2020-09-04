Николай Любимов обсудил с министром транспорта РФ строительство моста-дублёра через Оку

3 сентября в Москве губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с главой федерального Минтранса Евгением Дитрихом.
Глава региона выразил министру транспорта благодарность за поддержку реализации в Рязанской области нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря ему, в регион привлечены рекордные средства на ремонт муниципальных дорог.
При поддержке Минстранса РФ, в Сасове завершается обходная дорога. Её открытие запланировано на конец сентября. Благодаря содействию федерального министерства на строительство обхода выделено почти полмиллиарда рублей.
В рамках встречи Николай Любимов представил ряд проектов, которые будут реализованы в регионе. Один из них – строительство моста-дублёра через Оку.
Новый мост позволит улучшить транспортное сообщение между Рязанью и небольшими населёнными пунктами. Евгений Дитрих оценил важность объекта и обещал содействие министерства в реализации проекта, сообщает пресс-служба правительства.