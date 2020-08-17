Назначен новый федеральный инспектор по Рязанской области

В понедельник, 17 августа, полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев представил региональному правительству нового федерального инспектора. Им стал Михаил Максимов, сообщает телеграм-канал Рязанская область.

Максимов будет координировать работу федеральных представительств в Рязанской области. До июля прошлого года должность главного федерального инспектора по региону занимал Сергей Яковлев. Он трагически погиб.

Михаил Максимов родился 10 мая 1965 года. Более 30 лет прослужил в Вооруженных Силах СССР и РФ, награжден орденом «За военные заслуги».

– Рассчитываю, что это будет доверительное взаимодействие, поскольку мы решаем общие задачи и от того, насколько мы с вами друг друга понимаем и слышим, зависит благосостояние наших граждан и их отношение к власти, – отметил Щёголев.