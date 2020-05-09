Любимов: Сегодня поистине великий день, и мы постарались создать людям праздничное настроение

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Николай Любимов у себя на странице в ВК подвёл итоги празднования Дня Победы в Рязани. 

Вот, что написал губернатор Рязанской области: 

Сегодня жители всех районов города смогли наблюдать праздничные колонны военных машин, переданных региону по поручению Президента России Минобороны. Они станут основой первого в Рязанской области парка военной техники, который будет расположен в сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию.⠀

Сегодня поистине великий день, и мы постарались создать людям праздничное настроение. Многие горожане украсили окна своих квартир, вместе пели песни Победы, приветствовали из окон праздничную колонну, держа в руках портреты своих родных. Несмотря ни на что, нам удалось достойно встретить День Великой Победы. С праздником!

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