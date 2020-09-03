Губернатор Рязанской области Николай Любимов: Мы сможем начать строить новое здание школы №1 в городе Сасово уже в этом году

Об этом сказал Губернатор Николай Любимов в ходе рабочей встречи с председателем Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам, депутатом от Рязанской области Андреем Макаровым, которая прошла в Госдуме РФ 3 сентября.

На встрече речь шла о вопросах развития Рязанской области, исполнении национальных проектов, бюджетном планировании, обсуждались сроки и финансирование строительства школы №1 в г. Сасово, главного лечебного корпуса областного онкологического диспансера.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил Андрея Макарова за активную плодотворную работу, благодаря которой эффективно решаются важные для Рязанской области вопросы. «Спасибо за поддержку Президенту России, Правительству РФ, вам, Андрей Михайлович, как сопредседателю Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году, которая рассматривала и одобряла предложения о выделении дополнительного финансирования Рязанской области, – сказал Николай Любимов. – Мы получили беспрецедентную поддержку из федерального бюджета по ключевым направлениям – более 4 млрд. 276 млн. рублей. Это средства на выплаты медикам, помощь малому и среднему бизнесу, на жилищное строительство, бесплатное горячее питание, которое сегодня уже предоставляется школьникам начальных классов нашего региона. Действительно, эта поддержка стала огромным подспорьем, она очень помогла нам пройти самый острый период пандемии, достаточно мягко для людей. Не было допущено серьезных сбоев ни в работе социальной сферы, ни в экономике».

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По словам главы региона, вопрос о новой школе в Сасове является очень важным. «Люди просят о том, чтобы стройка началась как можно раньше, – сказал Николай Любимов. – Совместно нам удалось добиться переноса сроков строительства, которые изначально были определены на 2022-2023 годы. Мы сможем начать строить новое здание школы уже в этом году».

Председатель бюджетного комитета Госдумы РФ Андрей Макаров отметил, что в процессе доработки вопроса о возможности сдвига сроков строительства школы на ближайшее время Рязанская область оперативно сработала. «Самое важное, что в этом вопросе нас поддержала заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Алексеевна Голикова, министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов, – сказал Андрей Макаров. – 28 августа, буквально через три дня после того, как был направлен запрос, я получил от Минпросвещения РФ ответ. Принято решение перенести сроки софинансирования строительства нового задания школы №1 в г. Сасово на 2020-2021 годы. Это говорит о том, что проблемы Рязанской области находятся на постоянном контроле и в центре внимания руководства федеральных ведомств».

Депутат подчеркнул, что важно организовать общественный и депутатский контроль процесса строительства объекта, который относится Минпросвещения РФ к числу приоритетных в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Андрей Макаров обратил также внимание на то, что по поручению Президента РФ до конца текущего года будет распределен регионам еще один дополнительный транш поддержки в 100 млрд. рублей. «Надеюсь, что Рязанская область из этих денег тоже получит средства, которые могут быть использованы в 2020 году на решение текущих вопросов», – сказал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ.