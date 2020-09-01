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Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём знаний

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила с Днём знаний учеников, студентов, родителей и педагогов. Текст поздравления опубликован на сайте мэрии.

Сорокина напомнила, что прошлый учебный год завершился в непростом дистанционном формате. Новый учебный год начинает в традиционной форме, и 1 сентября школьники, студенты и их наставники вновь соберутся в классах и аудиториях.

Начало учебного года – совершенно особенное время. Время новых начинаний и надежд. Почему-то именно в сентябре приходят новые идеи, и появляются силы на то, чтобы их реализовать. Дорогие друзья! Перед нами стоит много задач, но я уверена, что совместными усилиями мы со всем справимся, — отметила глава администрации. — Я поздравляю с Днем знаний учеников, студентов, их родителей, учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования. Пусть учебный процесс будет для всех в радость, а сил и энтузиазма хватает и на уроки, и на внеклассные занятия! У нас все обязательно получится!

Отметим, что в этом году рязанские школы открывают двери более чем для 57 тысяч школьников. В первый класс идут более 6 тысяч маленьких рязанцев.

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