Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём знаний

Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила с Днём знаний учеников, студентов, родителей и педагогов. Текст поздравления опубликован на сайте мэрии.
Сорокина напомнила, что прошлый учебный год завершился в непростом дистанционном формате. Новый учебный год начинает в традиционной форме, и 1 сентября школьники, студенты и их наставники вновь соберутся в классах и аудиториях.
Отметим, что в этом году рязанские школы открывают двери более чем для 57 тысяч школьников. В первый класс идут более 6 тысяч маленьких рязанцев.
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
На полигоне под Рязанью завершились первые боевые стрельбы конкурса «Авиадартс-2020», сообщает пресс-служба Минобороны. Участники провели стрельбу из авиапушек, запустили ракеты и продемонстрировали...
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...