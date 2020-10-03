Рязань посетит духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла

В воскресенье, 4 октября, Рязанскую епархию посетит духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Схиархимандрит Илий (Ноздрин). Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

В понедельник, 5 октября, в 8.00 он совершит Божественную литургию в Иоанно-Кронштадтском храме Рязани (ул. Татарская, 72). Схиархимандрит также планирует посетить Иоанно-Богословский и Спасо-Преображенский монастыри, городские соборы и храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Скорбященский пр., 1).

Во вторник, 6 октября, в 6.40 схиархимандрит Илий совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском монастыре (Рязанский кремль).