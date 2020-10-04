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Новости РязаниПроисшествия

Жертва скопинского маньяка стала героиней программы на НТВ

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Екатерина Мартынова, которая больше 3 лет провела в плену у скопинского маньяка, стала героиней передачи «Новые русские сенсации» на НТВ. Рязанка рассказала о днях заточения у Виктора Мохова.

Заложница вспомнила: каждый день Мохов насиловал её. У Мартыновой не было возможности выходить на улицу. В плену она провела 3 года и 7 месяцев.

Ты понимаешь, что ты себе не хозяйка. Хозяин твоей жизни — какой-то посторонний человек, который может отобрать твою жизнь, — сказала журналистам женщина.

Она призналась, что, находясь в заточении, задумывалась о самоубийстве. Однако совершить это не представлялось возможным: маньяк забрал у пленниц все предметы, которыми они могли нанести себе увечья.

Мартынова напоминает: срок заключения Виктора Мохова заканчивается, скоро он выйдет на свободу. Маньяк напомнил ей о себе письмом. Этот факт женщина восприняла серьёзна. Пострадавшая считает, что такие люди, как Виктор Мохов, должны отбывать пожизненное наказание. Приговор для скопинского маньяка она считает абсурдом.

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