Завершено расследование убийства рязанца в Канищеве

В Рязани следователи завершили расследование убийства рязанца в микрорайоне Канищево. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Трагедия произошла на Бирюзова в конце апреля. На улице повздорили двое незнакомых мужчин. Ссора переросла в драку. В потасовку вмешались очевидцы. Один из участников конфликта, решив отомстить обидчику, нанёс ему несколько ударов ножом. От полученных ранений пострадавший скончался, злоумышленник скрылся с места преступления.

В кратчайшие сроки беглец был задержан и взят под стражу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Скоро его рассмотрят в суде.