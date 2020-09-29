Захаровский молзавод оштрафовали за отсутствие документов на продукцию

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили нарушения на Захаровском молзаводе. Организации назначили крупный штраф, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка на заводе прошла в марте этого года. Специалисты Россельхознадзора обнаружили продукцию без документов. Невозможно было установить её сроки годности и дату изготовления. «Обезличенную» продукцию весом более 7 тонн уничтожили, а в отношении ЗАО «Захаровский молзавод» составили протокол об административном правонарушении.

Арбитражный суд признал предприятие виновным в нарушении требований безопасности продукции и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.