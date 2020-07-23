Виновник массовой аварии на Московском шоссе был пьян

Вечером 22 июля на Московском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП. На сайте регионального УМВД появились подробности аварии.

Напомним, автомобиль «Шевроле Круз» на светофоре врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2104. От удара «четвёрка» наехала на ВАЗ-2112, который затем врезался в автомобиль «Опель Мокка». В результате происшествия водители «Шевроле» и «четвёрки» получили травмы.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили: виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также передние стёкла его автомобиля были затонированы не по правилам.

Кроме того, за рулём ВАЗ-2104 находился подросток, не имеющий «прав». Его автомобиль не зарегистрирован и не застрахован. В отношении нарушителей правоохранители составили административные протоколы. Рязанцу, севшему за руль «под градусом, грозит штраф и лишение прав. Также ему придётся ответить за тонировку. Штрафы грозят и малолетнему водителю.

По факту ДТП проводится проверка.