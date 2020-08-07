В Солотче загрязняют реку фекалиями

Очевидец сообщил о загрязнении фекалиями реки в Солотче. Фотографии в редакцию РИА «7 новостей» предоставил житель посёлка.

По его словам, очистные сооружения санатория «Сосновый бор» находятся в нерабочем состоянии. Однако ассенизаторские машины, которые работают в посёлке, свозят отходы именно к ним. У местных жителей возникает подозрение: из-за того, что отходы не перерабатываются, их просто-напросто сливают в реку.

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Собеседник агентства отмечает: это происходит на протяжении всего лета, и «Водоконал», по его словам, в курсе сложившей ситуации.