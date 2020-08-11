В Соколовке молодой рязанец зарезал мать

В посёлке Соколовка 23-летний парень зарезал мать. О происшествии сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Страшный инцидент случился 4 августа. По версии следователей, парень вернулся домой и поругался с матерью. Женщина выразила недовольство поведением сына. Упрёки матери не понравились молодому человеку, и он накинулся на женщину с ножом. Парень нанёс матери несколько ударов, а затем скрылся с места преступления. Из-за сильной кровопотери женщина умерла.

Тревогу забили соседи убитой, которые заметили её долгое отсутствие. 6 августа дверь злополучной квартиры была вскрыта. В помещении лежал труп женщины, а рядом с ним — орудие убийства.

Следователям быстро удалось отыскать подозреваемого в совершении преступления сына погибшей. Злоумышленник взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается.