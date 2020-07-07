В Сасове в массовой аварии пострадала женщина

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6 июля в Сасове произошло массовое ДТП. Его устроил пенсионер на иномарке, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла около 14:00 на улице Революции. Пожилой мужчина за рулём автомобиля Volkswagen не уступил дорогу другому участнику движения. В итоге он столкнулся с автомобилем Opel, а затем врезался в Mitsubishi.

В результате ДТП травмы получила пассажирка Opel. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. По факту массовой аварии проводится проверка.