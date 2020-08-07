В Рыбновском районе полицейские поймали пьяного водителя

В деревне Высокое Рыбновского района полицейские поймали пьяного водителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В ходе патрулирования дороги полицейские заметили неуверенно передвигавшийся автомобиль «ВАЗ-2106». Подозрительную «шестую» правоохранители решили остановить.

Сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель авто пьян. От него пахло алкоголем, его кожа была красная. Кроме того, мужчина неустойчиво передвигался. После медосвидетельствования подозрения полицейских подтвердились. Мужчина действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Злоумышленнику грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.