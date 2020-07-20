В рязанском селе ввели карантин по бешенству

В одном из сёл Старожиловского района ввели карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Документ опубликован в Рязанских ведомостях.

Карантин ввели после выявления случая заражения бешенством в селе Киселёво. Карантин будет действовать до 17 сентября.

На протяжении двух месяцев в селе запрещены выставки животных. Жителям нельзя натаскивать собак, торговать домашними животными и вывозить их за пределы села.