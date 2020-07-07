В Рязанской области 21-летний водитель насмерть сбил пенсионерку

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В Рязанской области 21-летний парень насмерть сбил пожилую женщину. Инцидент произошёл поздно вечером 6 июля в Скопинском районе, пишет сайт регионального УМВД.

Молодой человек ехал за рулём «двенадцатой» в сторону Тамбова. По предварительной информации, водитель не выбрал оптимальную скорость и не учёл метеорологические условия. В результате он сбил пенсионерку. Всё случилось недалеко от села Гремячка.

На место аварии прибыли медики. Они доставили пенсионерку в больницу, но там она скончалась от травм. По факту смертельного ДТП проводится проверка.