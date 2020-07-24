В Рязани сбили пешехода с собакой. Информация об инциденте появилась в паблике Новости Рязани ВКонтакте.

ДТП произошло в посёлке Южный, на пересечении улиц Нахимова и Щорса. Автор поста разыскивает очевидцев аварии. По его словам, она произошла в 11.36 23 июля. Водитель, сбивший пешехода с собакой, скрылся с места ДТП.

Ищем белый Hyundai. Номера к сожалению, не видно на фото. Может, у кого-то был регистратор, и смогут показать номера машины, — пишет автор.