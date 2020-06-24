В Рязани оштрафовали виновного в загрязнении ручья

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Министерство природопользования Рязанской области провело административное расследования по факту загрязнения ручья Песоченка. Виновнику в загрязнении водоёма назначили штраф, сообщает ведомство.

В протекающий в Дашково-Песочне ручей были сброшены загрязняющие вещества. Экспертам удалось установить, что загрязнение произошло из-за попадания сточных вод от ливневой канализации. Разрешающих документов на это не имелось.

Специалисты установили виновное лицо. За нарушение водоохранного законодательства ему назначили штраф.