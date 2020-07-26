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Новости РязаниПроисшествия

В аварии на улице Шабулина в Рязани пострадала женщина

7info7

Днём 26 июля в Рязани произошло ДТП на улице Шабулина. В аварии пострадала 54-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

ДТП случилось примерно в 14.00. Автоледи за рулём Лады Калины поворачивала налево, но не предоставила преимущество проезда другим автомобилям. Из-за этого её машина столкнулась с проезжающей по встречной полосе «Тойотой Селика».

В результате ДТП рязанка получила лёгкие травмы. Однако помощь врачей ей всё равно понадобилась.

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