В аварии на улице Шабулина в Рязани пострадала женщина

Днём 26 июля в Рязани произошло ДТП на улице Шабулина. В аварии пострадала 54-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

ДТП случилось примерно в 14.00. Автоледи за рулём Лады Калины поворачивала налево, но не предоставила преимущество проезда другим автомобилям. Из-за этого её машина столкнулась с проезжающей по встречной полосе «Тойотой Селика».

В результате ДТП рязанка получила лёгкие травмы. Однако помощь врачей ей всё равно понадобилась.