В аварии на улице Циолковского пострадали двое рязанцев

На улице Циолковского в Рязани произошло ДТП с двумя пострадавшими. Инцидент случился утром 11 августа, сообщает пресс-служба УГИБДД.
В 10 утра на перекрёстке улиц Циолковского и Новой столкнулись ВАЗ-21053 и Форд Фокус. По предварительной информации, водитель отечественного авто совершил поворот на запрещающий сигнал светофора, тем самым спровоцировав аварию.
В результате ДТП оба водителя пострадали. По факту происшествия полицейские проводят проверку.
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