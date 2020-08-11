В аварии на улице Циолковского пострадали двое рязанцев

На улице Циолковского в Рязани произошло ДТП с двумя пострадавшими. Инцидент случился утром 11 августа, сообщает пресс-служба УГИБДД.

В 10 утра на перекрёстке улиц Циолковского и Новой столкнулись ВАЗ-21053 и Форд Фокус. По предварительной информации, водитель отечественного авто совершил поворот на запрещающий сигнал светофора, тем самым спровоцировав аварию.

В результате ДТП оба водителя пострадали. По факту происшествия полицейские проводят проверку.