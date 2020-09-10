В администрации прокомментировали инцидент в рязанской школе №62

Пресс-служба администрации Рязани прокомментировала инцидент с ожогами глаз у школьников, который произошёл в школе №62.

Ранее появилась информация о том, что несколько ребят в получили ожоги роговицы из-за кварцевой лампы.

По сообщению мэрии, в администрацию учебного заведения поступила информация о контакте девятиклассника с COVID-инфицированным. В связи с этим школа решила усилить меры безопасности.

Утром до начала уроков сотрудники школы решили провести дезинфекцию с помощью рециркулятора открытого типа. Однако в одном из кабинетов лампа продолжина работать и во время занятий. В итоге у нескольких человек зафиксированы повреждения глаз. Им оказали необходимую помощь.

В администрации города начали административную проверку. Нарушители будут привлечены к ответственности. Кроме того, сотрудники управления образования проведут совещания с руководителями учебных заведений, чтобы подобных ситуаций больше не повторялось.