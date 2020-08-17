У рязанца приставы арестовали автомобиль за неоплаченные штрафы ГИБДД

Судебные приставы арестовали у рязанца автомобиль за неоплаченные штрафы ГИБДД. Общая задолженность по штрафам у лихача превышает 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП.

Любителя быстрой езды остановили полицейские. После проверки документов правоохранители выяснили, что мужчина уклоняется от уплаты штрафов ГИБДД. Судебные приставы в присутствии понятых были вынуждены наложить арест на KIA RIO должника.

Чтобы вернуть автомобиль обратно, рязанцу придётся погасить задолженность в полном объёме. Если же должник продолжит и дальше уклоняться от уплаты штрафов, его автомобиль реализуют на торгах.