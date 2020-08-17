Понедельник, 17 августа, 2020
22.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

У рязанца приставы арестовали автомобиль за неоплаченные штрафы ГИБДД

7info7

Судебные приставы арестовали у рязанца автомобиль за неоплаченные штрафы ГИБДД. Общая задолженность по штрафам у лихача превышает 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП.

Любителя быстрой езды остановили полицейские. После проверки документов правоохранители выяснили, что мужчина уклоняется от уплаты штрафов ГИБДД. Судебные приставы в присутствии понятых были вынуждены наложить арест на KIA RIO должника.

Чтобы вернуть автомобиль обратно, рязанцу придётся погасить задолженность в полном объёме. Если же должник продолжит и дальше уклоняться от уплаты штрафов, его автомобиль реализуют на торгах.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязани таксист наехал на мотоциклиста – соцсети
Следующая статьяИрина Пегова в купальнике порассуждала об отпуске

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Судебные приставы разыскивают горе-отца из Касимова с долгом по алиментам свыше миллиона

Новости Рязани
Рязанские судебные приставы разыскивают Климова Дмитрия Юрьевича 02.12.1985 г.р. Мужчина накопил долг по алиментам свыше 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального...
Узнать больше

У рязанца приставы арестовали автомобиль за неоплаченные штрафы ГИБДД

Новости Рязани
Судебные приставы арестовали у рязанца автомобиль за неоплаченные штрафы ГИБДД. Общая задолженность по штрафам у лихача превышает 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба...
Узнать больше

В Рязани таксист наехал на мотоциклиста – соцсети

Новости Рязани
На улице Бронной в Рязани таксист наехал на мотоциклиста. Видео с места ДТП появилось в группе Новости Рязани ВКонтакте
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Чемпион 2-го этапа рыбатлона финишировал с крючком в пальце

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец прошел 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону. Нежаркая погода без дождя и...
Узнать больше

В Рязани завершается строительство новой школы на 1100 мест

Администрация
Новое учебное заведение должно будет принять учеников уже 1 сентября. Сейчас в здании завершаются отделочные работы.
Узнать больше

В Рязани могут прекратить подачу горячей воды из-за долгов населения

Новости Рязани
В Рязани во время пандемии коронавируса снизились платежи населения за коммунальные услуги, в том числе за отопление и горячую воду.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать живую рыбу в магазине

Акценты
Казалось бы, к качеству и свежести рыбы, которая плавает в аквариуме в магазине, вопросов быть не должно. Тем не менее все не...
Узнать больше

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+