Судебные приставы разыскивают горе-отца из Касимова с долгом по алиментам свыше миллиона

Рязанские судебные приставы разыскивают Климова Дмитрия Юрьевича 02.12.1985 г.р. Мужчина накопил долг по алиментам свыше 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального Управления ФССП.

Горе-отец – уроженец Касимова. У мужчины есть несовершеннолетняя дочь 2006 г. р. С 2007 года должник не перечисляет алименты на воспитание ребёнка. В связи с тем, что местонахождение должника не установлено, его объявили в розыск.

Если вам что-либо известно о мужчине, вы можете обратиться в Дежурную часть ведомства по телефону 8 (4912) 29-45-00.