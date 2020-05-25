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Стали известны подробности утреннего ДТП с участием автомобиля реанимации

7info7
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В полиции прокомментировали утреннюю аварию, в которой перевернулся автомобиль Скорой медицинской помощи. ДТП произошло в понедельник, 25 мая, в 06:45 на перекрёстке Есенина и Грибоедова.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области, житель Рязанской области ехал на «Газели» по улице Грибоедова. Мужчина не уступил дорогу «Скорой», что привело к столкновению. Автомобиль реанимации ехал в сторону Солотчинского шоссе на запрещающий сигнал светофора с включёнными маячком и звуковым сигналом.

В результате аварии пострадали 5 человек. Это водители автомобилей и трое пассажиров «Скорой». По факту происшествия проводится проверка.

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