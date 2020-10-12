Соцсети: врачи отказались ехать к пожилому мужчине, которому стало плохо рядом с рязанской ОКБ

В воскресенье, 11 октября, в одной из рязанских групп социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о том, что врачи отказались ехать к пожилому человеку. Мужчине стало плохо недалеко от рязанской ОКБ.

По сообщению очевидца, инцидент произошёл около 15.00 на остановке ОКБ. 83-летнему мужчине стало плохо. Находящиеся рядом с ним люди решили вызвать скорую помощь. Девушка набрала номер 112.

По итогу в скорую звонили час, после этого она приехала через 15 минут, — написал автор поста.

При этом сам автор побежал к ОКБ. По его словам, стоящие рядом с больницей «скорые» отказались ехать 100 метров. Мужчину попросили позвонить и оформить вызов.

Пострадавшего госпитализировали с инсультом, отметил автор.