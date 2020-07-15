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Новости РязаниПроисшествия

Со счетов двух рязанок похитили боле 600 тысяч рублей

7info7

За прошедшие сутки мошенники похитили со счетов двух рязанок более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Одной из жертв мошенников стала 28-летняя девушка. Также под влияние злоумышленников попала 58-летняя женщина. Обе рязанки оказались в одинаковых ситуациях. Им позвонил незнакомец и представился специалистом службы безопасности банка. Он сказал, что к счетам рязанок пытается получить доступ кто-то посторонний. Напугав этим своих собеседниц, мужчина попросил женщин сообщить сведения о банковских картах и следовать его инструкциям.

Напуганные рязанки перевели сбережния на указанные специалистами «резервные» счета. Когда деньги были переведены, разговор прерывался. В итоге пострадавшие не находили ни «резервных» счетов, ни денег. В итоге 28-летняя жительница Рязани потеряла 200 тысяч рублей, а 58-летняя жительница Рыбного – более 400.

Полицейским удалось установить, что к фактам мошенничества причастны разные люди. Возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ.

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