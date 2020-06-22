Рязанские полицейские в выходные поймали 42 пьяных водителя

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В пятницу и в минувшие выходные рязанские полицейские проводили рейды. Целью рейдов стал поиск нарушителей ПДД, в частности водителей, находящихся за рулём в нетрезвом состоянии.

В ходе рейдов правоохранители поймали 42 человека, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. 29 из них оказались нетрезвыми за рулём впервые. 7 человек сели за руль «под градусом» повторно. 6 человек отказались от законного требования сотрудников о прохождении медосвидетельствования.

Кроме нарушений, связанных с вождением автомобиля в нетрезвом виде, полицейские выявили 5 нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов, 75 нарушений со стороны пешеходов. Также сотрудники ГИБДД остановили более 200 владельцев автомобилей с тонированными стёкла. В поле зрения полицейских попали нарушители на мотоциклах и водители, пренебрегающие правилами перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает гражданам: вождение автомобиля в нетрезвом виде может повлечь штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Тех, кто повторно нарушает закон, ждёт уголовное наказание.