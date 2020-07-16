Рязанские полицейские раскрыли кражу велосипеда

Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Рязанской области. Инцидент произошёл в Пронском районе, пишет сайт регионального УМВД.
К правоохранителям обратился житель Новомичуринска. Он рассказал, что из подъезда его дома пропал велосипед. Накануне вечером мужчина «припарковал» его без каких-либо противоугонных приспособлений.
Полицейские опросили местных жителей. Оказалось, что некоторые из них видели на улицах города мужчину на велосипеде, который подходил под описание пропавшего. Полицейские разыскали его, похищенный велосипед нашли у него дома.
В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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