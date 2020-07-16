Рязанские полицейские раскрыли кражу велосипеда

Полицейские раскрыли кражу велосипеда в Рязанской области. Инцидент произошёл в Пронском районе, пишет сайт регионального УМВД.

К правоохранителям обратился житель Новомичуринска. Он рассказал, что из подъезда его дома пропал велосипед. Накануне вечером мужчина «припарковал» его без каких-либо противоугонных приспособлений.

Полицейские опросили местных жителей. Оказалось, что некоторые из них видели на улицах города мужчину на велосипеде, который подходил под описание пропавшего. Полицейские разыскали его, похищенный велосипед нашли у него дома.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.