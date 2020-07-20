Рязанские полицейские и росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

В Рязани сотрудники Росгвардии и полицейские смогли задержать мужчину, подозреваемого в краже.
В дежурную часть полиции обратился руководитель фермерского хозяйства. Он рассказал, что из его комбайна кто-то украл запчасти.
Правоохранители разыскали злоумышленника. На место его нахождения прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые помогли задержать мужчину. Подозреваемым в совершении кражи оказался выходец из Узбекистана. Злоумышленника передали полицейским.
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