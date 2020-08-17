Рязанка отсудила у застройщика более 6 миллионов за непригодную для проживания квартиру

Рязанка отсудила у строительной компании 6,2 млн за квартиру, которая оказалась непригодной для проживания, сообщает пресс-служба Рязанского Облсуда.

История началась в апреле 2014 года. Жительница Рязани приобрела у ООО «Свет» квартиру стоимостью более 2,8 млн рублей. До 2018 в квартире никто не проживал. Однако после переезда женщине стало понятно: квартира непригодна для проживания. В доме очень громко работал лиф. В итоге шум от него было слышно в кухне, ванной и туалете. Покупательница жилья была вынуждена обратиться в Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства установили, что шум от лифтового оборудования превышает допустимые нормы. Кроме того, специалисты выявили и другие нарушения: недостатки в установке пластиковых окон и в работе отопительного оборудования.

Рязанка была вынуждена обратиться к застройщику с требованием устранить нарушения. Однако обращения женщина остались без ответа. Ей пришлось пойти в суд. Суд первой инстанции установил, что дефекты имеют скрытый характер, и обнаружить их до покупки квартиры рязанка не могла. В итоге было принято решение взыскать с застройщика более 6,3 млн рублей в пользу покупательницы. Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.