Рязанка отсудила деньги у управляющей компании за повреждённую квартиру

Рязанка отсудила у управляющей компании почти 900 тысяч рублей за затопленную квартиру. Потоп повредил стены, пол и потолок жилища, сообщает пресс-служба Облсуда.

Инцидент произошёл 2 год назад. В одном из рязанских домов прорвало турбопровод холодного водоснабжения. Трубопровод относится к общедомовому имуществу. Авария привела к тому, что коллектор заполнился водой. В итоге в одной из квартир из-за воды деформировались стены и потолок. На место происшествия прибыли специалисты управляющей компании «Комбайнсбыт-Сервис». Они осмотрели повреждённую квартиру и зафиксировали повреждения.

Одна из собственниц квартиры обратилась к независимому эксперту. Эксперт установил, что повреждения возникли из-за просадок в фундаменте, к которым привело подтопление. Место разрыва трубопровода в квартире располагается на подающем трубопроводе до первого отключающего устройства, что входит в зону ответственности организации, обслуживающей дом. Женщина направила претензию в УО «Комбакнбыт-Сервис» с просьбой возместить материальный ущерб. Однако организация, сославшись на то, что причиной деформации мог стать несанкционированный погреб, отказалась его возмещать. Тогда рязанка вынуждена была пойти в суд.

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Суд постановил провести ещё одну экспертизу. Специалисты опровергли связь повреждений с наличием погреба. В Московском районном суде постановили, что ответственность за аварию на трубопроводе несёт управляющая компания. Ей назначили выплатить в пользу собственников квартиры почти 900 тысяч рублей.

В Рязанском областном суде решение оставили без изменений апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.