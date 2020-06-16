Рязанка организовала в своей квартире наркопритон

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Жительница Рязани содержала в своём жилище наркопритон. В квартиру, которая служила местом для употребления наркотиков, нагрянули рязанские полицейские.

Организатором наркопритона оказалась 29-летняя ранее судимая рязанка. Выйти на её след правоохранителям удалось через любителей покупать наркотики через «закладки». Выяснилось, что они употребляют приобретённые вещества в её квартире на улице Крупской.

Пребыв на место, полицейские обнаружили в квартире хозяйку в компании двух гостей. Все они находились в состоянии наркотического опьянения. Также сотрудники полиции нашли приспособления для употребления веществ. На них были следы героина и «синтетики».

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.