Рязанец устроил стрельбу рядом с кафе в Горроще

В Горроще рязанец устроил стрельбу рядом с кафе на улице Дзержинского. Человек, в которого стрелял злоумышленник, серьёзно пострадал.

Инцидент произошёл рано утром 4 октября. Отдыхавшие в заведении мужчины повздорили. Один из них достал травматический пистолет и начал стрелять в оппонента. На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с множественными ранениями в области груди, плеча и затылка. Сотрудники вневедомственной охраны задержали стрелка. 31-летнего злоумышленника передали полиции, уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.