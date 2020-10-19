Рязанец угрожал кассиру супермаркета осколком бутылки

Сотрудники Росгвардии задержали рязанца, угрожавшего кассиру супермаркета осколком бутылки. Об инциденте сообщили в пресс-службе ведомства.

Всё произошло днём 18 октября. На пульт дежурных вневедомственной охраны поступило сообщение о дебошире в одном из рязанских супермаркетов. Сотрудники Росгвардии немедленно выехали на место.

Выяснилось, что один из посетителей магазина взял с прилавка бутылку спиртного, выпил её и закусил шоколадкой. После этого мужчина решил покинуть зал, однако работники супермаркета попытались остановить злоумышленника. Они попросили его оплатить товары. В этот момент мужчина взял ещё одну бутылку с прилавка, разбил её и стал угрожать кассиру.

Злоумышленника задержали. Его передали сотрудникам полиции.