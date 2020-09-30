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Новости РязаниПроисшествия

Рязанец пытался украсть самогонный аппарат

7info7

В Рязани мужчина пытался украсть из магазина аппарат для самогоноварения. Инцидент произошёл во вторник, 29 сентября, в одном из гипермаркетов Рязани.

На пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из рязанских ТЦ. Сотрудники Росгвардии немедленно выехали на место происшествия. Выяснилось, что один из посетителей магазина пытался пронести без оплаты через кассу самогонный аппарат.

Сотрудники задержали злоумышленника. Его передали полиции, уточнили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

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