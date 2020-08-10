Рязанец отсудил более 350 тысяч за ДТП на разбитой дороге

Рязанцу возместят материальный ущерб, причинённый в результате ДТП на разбитой дороге. Такое решение Октябрьского райсуда оставил без изменения Рязанский областной суд.

Инцидент произошёл весной прошлого года. Мужчина ехал из Рыбного в Рязань по улице Промышленной. В какой-то момент он наехал на выбоину и повредил автомобиль. Никаких знаков, сообщающих о яме на дороге, не было. Мужчина обратился к независимым экспертам для расчета стоимости восстановительного ремонта автомобиля, а затем – в суд. Ответчиком выступило управление благоустройства горадминистрации Рязани.

В рамках судебного заседания было установлено, что размеры ямы, из-за которой произошла авария, превышали допустимые показатели. Ещё одним нарушением стало отсутствие на дороге предупреждающих знаков.

Автотехническая экспертиза установила, что стоимость ремонта атомобиля при полученных повреждениях превышает 330 тысяч рублей. Октябрьский районный суд постановил взыскать с администрации в пользу рязанца более 350 тысяч с учётом судебных расходов. Областной суд решение райсуда оставил без изменений, а апелляцию ответчика – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.