Рязанец чуть не убил жену из-за ревности

Пьяный рязанец угрожал жене ножом из-за ревности. Преступление смогли пресечь правоохранители, пишет сайт УМВД России по Рязанской области.

Инцидент произошёл в рязанском посёлке Борки. Семейная пара устроила алкогольные посиделки с приятелем. В какой-то момент гость стал оказывать знаки внимание хозяйке. Он делал ей комплименты и даже попытался обнять женщину. Это возмутило хозяина дома. Мужчина схватил нож и начать угрожать жене, если та будет вести себя непристойна. Рязанка испугалась за свою жизнь и позвонила в полицию.

Прибывшие на место полицейские утихомирили ревнивца. В отношении него возбудили уголовное дело.