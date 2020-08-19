Рязанцы похитили дизельное топливо на 4 млн рублей

В Рязанской области осудили восемь человек за самовольное подключение к трубопроводу и кражу топлива. Злоумышленники «выкачали» дизель на 4,2 млн рублей, сообщает пресс-служба «Транснефть-Верхняя Волга».

Компания рязанцев проложила от трубопровода отвод длиной 2,5 км, который был выведен в металлический контейнер. С помощью незаконной конструкции злоумышленникам удалось похитить 140 тонн дизельного топлива. В ходе следственных мероприятий выяснилась, что это не единственная врезка, благодаря которой рязанцы незаконно добывали дизель.

Рязанский районный суд признал участников преступной группы виновными. Организатору группы назначили 4 года лишения свободы и штраф размером 150 тысяч рублей. Остальные похитители топлива получили от 3 лет колонии с испытательным сроком и штрафы от 50 до 100 тыс. рублей. На имущество злоумышленников наложили арест.