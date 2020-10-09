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Новости РязаниПроисшествия

Режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах отменили

7info7

В Скопинском и Ряжском районах Рязанкой области отменили режим ЧС. Такое распоряжение 9 октября подписал глава региона Николай Любимов.

Режим ЧС в Рязанской области вводили в связи с обстановкой, сложившейся в Скопинском районе. 7 октября там произошёл крупный пожар на складе боеприпасов в посёлке Желтухинский. Согласно сообщению МЧС, причиной ЧП стало возгорание травы. По факту взрывов боеприпасов Генпрокуратура проводит проверку. СК возбудил уголовное дело.

Из близлежащих населённых пунктов эвакуировано местное население.

Всю оперативную информацию о взрывах на военном складе в Рязанской области можно найти здесь.

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