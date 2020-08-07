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Новости РязаниПроисшествия

Ребёнка, отравившегося токсическим веществом, доставили на вертолёте в Рязань

7info7

Вертолёт санавиации вновь прибыл в Касимов. На этот раз помощь потребовалась ребёнку, отравившемуся токсическим веществом, сообщает пресс-служба Минздрава.

Полуторогодовалый мальчик получил серьёзное отравление. В Касимовский медцентр его доставили в тяжёлом состоянии, у малыша нарастала дыхательная недостаточность. Было принято решение отправить ребёнка на вертолёте в Рязань.

Интенсивную терапию врачи проводили прямо во время полёта. В вертолёте мальчика удалось подключить к аппарату ИВЛ. Сейчас ребёнок находится в реанимации ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Напомним, свой первый рейс новый вертолёт санавиации также совершил из Касимова в Рязани. В областной центр на вертолёте доставили ребёнка с термическим ожогом.

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