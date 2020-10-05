Проверка выявила многочисленные нарушения в Рязанском цирке

Сотрудники Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям совместно с прокуратурой Советского района провели проверку в Рязанском цирке. В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения, связанные с содержанием животных.

Так, продукты для кормления зверей хранились в ненормативных условиях. Документы на них отсутствовали. Специалисты также обнаружили корма и лекарственные добавки с истёкшим сроком годности. Животные содержались без поилок.

Кроме того, сотрудники цирка не следили за физическим состоянием животных, не вели график их кормления и поения, не проводили для зверей дрессировки. В помещении, где содержались свиньи, проверка обнаружила тараканов.

По результатам проведенной проверки и возбужденному органами прокуратуры делу об административном правонарушении должностное лицо организации филиала ФКП «Росгосцирк» было привлечено к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, — уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.