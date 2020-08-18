Прокуратура начала проверку после трагического ДТП в Скопинском районе

Прокуратура начала проверку после трагического ДТП на рязанском участке автодороги «Каспий». В ДТП, которое случилось недалеко от Скопина, погибли мужчина, женщина и маленький ребёнок.

Авария произошла рано утром 18 августа. 32-летний житель Волгограда на автомобиле Mazda столкнулся с грузовиком. Весь экипаж легковушки погиб.

На данный момент правоохранители осматривают место происшествия. Уже изъяты вещесвтенные доказательства, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход и результат проверки взяли на контроль в прокуратуре области, сообщает пресс-служба надзорного органа